Эксперты: досудебное обжалование решений надзорных органов не должно быть повсеместным

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Механизм досудебного обжалования бизнесом решений надзорных органов не должен применяться повсеместно, необходимо предоставлять возможность судебного рассмотрения. Такое мнение высказали в понедельник эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

Совместный комментарий предоставили ТАСС руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР, преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. Ломоносова Максим Башкатов и заместитель руководителя направления "Правовое развитие" ЦСР Элеонора Витоль.

"В целом досудебный порядок обжалования существует для разгрузки судебной системы. Но данный механизм не может применяться огульно. Поэтому международный опыт исходит из того, что нельзя отказать в обращении в суд только потому, что не был соблюден досудебный порядок обжалования контрольно-надзорных органов", - говорится в комментарии.

Авторы привели в пример практику Германии, где решение вопроса о необходимости соблюдения досудебного порядка во всех случаях остается за судом. "Таким образом, российское законодательство может быть усовершенствовано за счет заимствования из иностранного опыта соответствующих критериев, которые в целях защиты прав предпринимателей позволили бы в определенных случаях преодолевать обязательный досудебный порядок обжалования", - уточняется в комментарии.

По данным правительства РФ, с 1 июля для 62 видов госконтроля начнет действовать процедура обязательного досудебного обжалования бизнесом решений надзорных органов. В утвержденном перечне 19 контрольных ведомств, включая Федеральную налоговую службу, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг. Подать жалобу в контрольный орган можно будет в электронном виде, а также отслеживать все этапы ее рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без личного посещения ведомства. Процедура рассмотрения жалоб четко регламентирована: на ответ заявителю дается 20 рабочих дней.

Механизм вводится в рамках "регуляторной гильотины" - реформы контрольно-надзорной деятельности.