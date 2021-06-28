Почти 50% компаний из трех российских регионов скрывают данные о продажах табака

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Почти половина розничных компаний Краснодарского края, Саратовской и Ростовской областей скрывают данные о продажах маркированной табачной продукции. Об этом в понедельник сообщил директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Максим Курганский на межрегиональной онлайн-конференции "Борьба с нелегальной торговлей табаком как точка роста экономики региона".

"Мы видим, что в системе маркировки с 1 июля 2019 года зарегистрировалась 7 141 компания из Краснодарского края, при этом данные о реализации табачной продукции через кассы передает только 3 981 участник, это 56%. В Ростовской области зарегистрированы в системе 4 512 предпринимателей, из них только 2 267 (50%) передают данные. В Саратовской области подключились 1 237, данные передают 694 (52%). Это говорит о том, что часть зарегистрированных компаний, возможно, торгуют нелегальными товарами", - пояснил Курганский.

Он уточнил, что при сокрытии данных предприниматели нарушают правила работы с табачной продукцией, правила работы с кассами в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы, а также правила работы с маркированной продукцией. "Поэтому регионам следует обратить внимание на эти цифры, в системе мы видим отклоняющееся поведение каждой компании, анализируем эти данные, которые доступны регуляторам и контрольно-надзорным органам", - добавил Курганский.

По словам представителя ЦРПТ, в прошлом году в Ростовской области было изъято 701,5 тыс. нелегальных пачек сигарет, за первые пять месяцев 2021 года - 708,5 тыс. пачек, в Саратовской области этот показатель за 2020 год составил 802,5 тыс. пачек табака, а в 2021 году - уже 628 тыс. пачек. В то же время в Краснодаре изымается меньше всего нелегальной продукции: в 2020 году было конфисковано 350 тыс. пачек сигарет, а за первые пять месяцев этого года только 16,5 тыс. единиц.

Маркировка сигарет и папирос в России началась с 1 июля 2019 года. Затем, в июле 2020 года, маркировка распространилась на остальные виды табачных изделий: сигары, сигариллы, кальяный табак и т. д. В начале июня 2021 года председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сообщал, что введение маркировки табака в России принесло бюджету РФ дополнительные 5,2 млрд рублей.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки. С 1 июля 2020 года в России обязательной также стала маркировка лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок, пива и других слабоалкогольных напитков.