Путин подписал закон о втором дальневосточном гектаре

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет выдавать второй дальневосточный гектар гражданам, уже освоившим один такой участок. Помимо этого, документ, опубликованный в понедельник на официальном портале правовой информации, разрешает предоставлять землю в Арктической зоне РФ по механизму, схожему с действующим на Дальнем Востоке.

Изменения направлены на то, чтобы упростить выдачу участков в Арктике для строительства жилого дома, ведения хозяйства, осуществления любой другой хозяйственной деятельности. Планировалось, что они помогут вовлечь неиспользуемые земли в хозяйственный оборот и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты.

С учетом особых климатических и социально-экономических условий Арктической зоны механизм предоставления участков там будет несколько отличаться от дальневосточного. Граждане вправе выбирать земли только на специально выделенных для этого арктических территориях - все они перечислены в законе.

Одновременно документ дает возможность гражданину, который успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему дальневосточный гектар, дополнительно получить еще один земельный участок площадью до одного гектара.