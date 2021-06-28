В Госдуму внесли законопроект о мерах господдержки участников военного технополиса "Эра"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о государственной поддержке участников инновационного технополиса Минобороны России "Эра", документ опубликован в понедельник в думской электронной базе данных.

"Законопроектом определен перечень мер государственной поддержки участникам технополиса в соответствии с законодательством РФ, общие условия деятельности и особенности неправового статуса", - говорится в пояснительной записке.

Так, предусматривается создание фонда развития технополиса с учредителем ПАО "Промсвязьбанк", что позволит в форме грантов и беспроцентных займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы. Минобороны предоставляется право заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом "и иные, предусматривающие переход права пользования в отношении государственного имущества, находящегося на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов".

Образовательная деятельность может осуществляться в технополисе без обязательного получения лицензии и госаккредитации. На территории технополиса ограничиваются полномочия органов госвласти, осуществляемые МО РФ (в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, госстройнадзора и другие).

Кроме того, документом устанавливаются требования к участникам технополиса, прописывается процедура отбора для участия в его работе.

В технополисе созданы научно-исследовательские лаборатории, которые оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 14 научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и другое.