Ростовские власти построят газопровод для пяти населенных пунктов в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Газопровод и газораспределительную станцию создадут для газификации более 1,2 тыс. домов в Ростовской области до конца 2021 года. Об этом впонедельник сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин.

"Будут созданы условия для газификации пяти населенных пунктов, более 1 200 домовладений и семи котельных. Объект строится по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы", - цитирует управление информполитики правительства области слова Сорокина.

Сообщается, что согласно программе, до 2025 года будут газифицированы порядка 22,5 тыс. домов, будут построены свыше 2 тыс. км газопровода.

Ранее сообщалось, что для завершения газификации Ростовской области необходимо провести газ в 134 тыс. объектов. Затраты на это составят почти 17 млрд рублей. в настоящее время уровень газификации Ростовской области остается выше среднероссийских показателей и составляет 88,55%.