Оборот розничной торговли в России вырос в мае на 27%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ в мае вырос на 27% в годовом выражении, а за январь - май - на 10%, следует из данных Росстата.

По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,1%.

В мае 2020 года оборот розничной торговли упал на 17,5% в годовом выражении, а за январь - май 2020 года - на 5,2%.

В апреле 2021 года на фоне низкой базы прошлого года оборот розничной торговли вырос на 35,1%. За январь - апрель 2021 года оборот розничной торговли составил 11,726 трлн рублей.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году ожидается рост оборота розничной торговли на 5,1%, в 2022 году - на 2,9%. Всего, по данным Росстата, за 2020 год показатель упал на 3,2%.