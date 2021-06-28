Samsung представила разработанную вместе с Google платформу для смарт-часов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Компания Samsung представила новый интерфейс для носимых устройств, созданный совместно с Google, - One UI Watch. Анонс прошел на онлайн-презентации компании на выставке Mobile World Congress (MWC), трансляция велась на YouTube.

Новую оболочку получат уже следующие версии смарт-часов Galaxy Watch. Одним из нововведений стала, в частности, автоматическая загрузка совместимых предложений со смартфона на часы. Также пользователям станут доступны популярные сторонние приложения, которые можно будет скачать из Google Play. Среди них - спортивные сервисы Adidas Running, Strava и Swim.com, сервисы для здоровья Calm и Sleep Cycle, а также Spotify, YouTube Music и Google Maps.

Кроме того, Samsung объявила, что выпустит для Android-разработчиков инструменты для создания новых проектов для коллекции циферблатов Galaxy Watch.

Новая модель Galaxy Watch станет первым устройством с One UI Watch и совместной платформой. Его презентация состоится этим летом на мероприятии Unpacked, сообщили в компании.

Google и Samsung объявили о сотрудничестве в сфере создания ОС для носимых устройств еще в мае этого года. Сообщалось, что помимо часов Samsung Galaxy на новой ОС будут работать и браслеты Fitbit.

Виртуальная презентация Samsung - пока чуть ли единственное анонсированное мероприятие компании на MWC, которая проходит в Барселоне с 28 июня по 1 июля. Традиционно на выставке ведущие компании, такие как Huawei, Sony, Xiaomi, Samsung и другие, представляли свои новинки, но в прошлом году она была отменена из-за пандемии коронавируса. В этом году было принято провести выставку в гибридном формате. Однако часть компаний заявила, что откажется от физического участия в MWC: среди них - Google, Facebook, Xiaomi, Sony, Nokia и Ericsson.