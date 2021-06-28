Кабмин 29 июня обсудит введение индексации на уровень инфляции взысканных судом денег

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство России на заседании во вторник, 29 июня, обсудит законопроект об индексации взысканных судом денежных средств за период между вынесением решения и его исполнением. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Поправки были разработаны Минюстом РФ во исполнение решения Конституционного суда России, который в январе этого года признал противоречащей основному закону норму Гражданского процессуального кодекса (ГПК), позволявшую отказывать гражданам в индексации денежных сумм, причитающихся им к выплате по решениям судов. Законопроект прописывает механизм и критерии такой индексации.

"Устанавливается правило о том, что, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в РФ, размещаемая на официальном сайте [Росстата]", - говорится в материалах кабмина.

Чтобы полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения, предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда на день его исполнения.

В случае одобрения на заседании кабмина законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.