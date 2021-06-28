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Кабмин 29 июня обсудит введение индексации на уровень инфляции взысканных судом денег

Чтобы полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения, предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда на день его исполнения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство России на заседании во вторник, 29 июня, обсудит законопроект об индексации взысканных судом денежных средств за период между вынесением решения и его исполнением. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Поправки были разработаны Минюстом РФ во исполнение решения Конституционного суда России, который в январе этого года признал противоречащей основному закону норму Гражданского процессуального кодекса (ГПК), позволявшую отказывать гражданам в индексации денежных сумм, причитающихся им к выплате по решениям судов. Законопроект прописывает механизм и критерии такой индексации.

"Устанавливается правило о том, что, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в РФ, размещаемая на официальном сайте [Росстата]", - говорится в материалах кабмина.

Чтобы полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения, предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда на день его исполнения.

В случае одобрения на заседании кабмина законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

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