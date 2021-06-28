"Транснефть" возобновила прием нефти от "Самаранефтегаза" в систему 26 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Транснефть" 26 июня после очистки системы и проведения совместного с "Самаранефтегазом" анализа на наличие хлорорганики в сдаваемой нефтекомпании нефти возобновила прием сырья в систему. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В ночь на минувшую субботу был возобновлен прием от [компании] "Самаранефтегаз" после очистки системы и проведения совместного анализа на наличие ХОС (хлорорганические соединения - прим. ТАСС) в сдаваемой продукции", - сказал он.

На прошлой неделе "Транснефть" предотвратила загрязнение системы нефтепроводов нефтью с превышением нормативного содержания хлорорганики. В настоящее время некондиционная нефть локализована в резервуарных парках компании "Транснефть-Приволга". По итогам анализов отобранных проб выявлено значительное превышение нормативного содержания ХОС в резервуарах НПС Муханово, куда поступает нефть только от одного производителя - "Самаранефтегаза". Прием нефти от "Самаранефтегаза" в систему "Транснефти" был остановлен 25 июня.

"Роснефть" (в которую входит "Самаранефтегаз") вечером понедельника сообщила, что информация об источнике загрязнения нефти в Самарской области содержит преждевременные выводы и нуждается в тщательной проверке. В компании добавили, что в "Самаранефтегазе" приняты все меры, чтобы исключить попадание в систему измерения качества нефти (СИКН) нефти, не соответствующей нормативам.

"Самаранефтегаз" - нефтедобывающее предприятие НК "Роснефть" на территории Самарской области. Компания ведет производственную деятельность на 168 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. В 2020 году "Самаранефтегаз" добыл 12,8 млн тонн н. э., из них добыча жидких углеводородов составила 12,4 млн тонн.