{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Транснефть" возобновила прием нефти от "Самаранефтегаза" в систему 26 июня

На прошлой неделе компания предотвратила загрязнение системы нефтепроводов нефтью с превышением нормативного содержания хлорорганики

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Транснефть" 26 июня после очистки системы и проведения совместного с "Самаранефтегазом" анализа на наличие хлорорганики в сдаваемой нефтекомпании нефти возобновила прием сырья в систему. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В ночь на минувшую субботу был возобновлен прием от [компании] "Самаранефтегаз" после очистки системы и проведения совместного анализа на наличие ХОС (хлорорганические соединения - прим. ТАСС) в сдаваемой продукции", - сказал он.

На прошлой неделе "Транснефть" предотвратила загрязнение системы нефтепроводов нефтью с превышением нормативного содержания хлорорганики. В настоящее время некондиционная нефть локализована в резервуарных парках компании "Транснефть-Приволга". По итогам анализов отобранных проб выявлено значительное превышение нормативного содержания ХОС в резервуарах НПС Муханово, куда поступает нефть только от одного производителя - "Самаранефтегаза". Прием нефти от "Самаранефтегаза" в систему "Транснефти" был остановлен 25 июня.

"Роснефть" (в которую входит "Самаранефтегаз") вечером понедельника сообщила, что информация об источнике загрязнения нефти в Самарской области содержит преждевременные выводы и нуждается в тщательной проверке. В компании добавили, что в "Самаранефтегазе" приняты все меры, чтобы исключить попадание в систему измерения качества нефти (СИКН) нефти, не соответствующей нормативам.

"Самаранефтегаз" - нефтедобывающее предприятие НК "Роснефть" на территории Самарской области. Компания ведет производственную деятельность на 168 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. В 2020 году "Самаранефтегаз" добыл 12,8 млн тонн н. э., из них добыча жидких углеводородов составила 12,4 млн тонн.

Теги
Россия
Производитель упаковки из Краснодарского края привлек 450 млн рублей при поддержке КМСП
Ежегодный объем выпуска различных видов картона увеличится с 3,5 до 7,5 млн кв. м
Читать полностью