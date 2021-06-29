Кабмин выделит средства на оплату отпусков медикам и соцработникам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ во вторник, 29 июня, проведет очередное заседание. Как сообщала пресс-служба кабмина, на нем будут в том числе рассматриваться вопросы о выделении средств регионам на компенсации за неиспользованные отпуска медикам и соцработникам, ремонт дорог.

Власти РФ в начале пандемии приняли особые меры по поддержке специалистов, которые оказывают помощь больным COVID-19, а также их коллег. Эти стимулирующие доплаты учитываются и при расчете отпускных.

В повестку заседания включен пункт о выделении в 2021 году средств региональным бюджетам для софинансирования оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку. Средства трансфертов пойдут в том числе на возмещение уже произведенных субъектами РФ расходов на эти цели.

Еще один пункт повестки касается выделения средств регионам на оплату отпусков и компенсаций соцработникам стационарных учреждений, которые также получали выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о выделении в 2021 году средств регионам РФ на ремонт автодорог, в том числе городской улично-дорожной сети.

Индексация взысканных судом средств

Помимо этого, правительство на заседании во вторник обсудит законопроект об индексации взысканных судом денежных средств за период между вынесением решения и его исполнением.

Поправки были разработаны Минюстом РФ во исполнение решения Конституционного суда России, который в январе этого года признал противоречащей основному закону норму Гражданского процессуального кодекса (ГПК), позволявшую отказывать гражданам в индексации денежных сумм, причитающихся им к выплате по решениям судов. Законопроект прописывает механизм и критерии такой индексации.

"Устанавливается правило о том, что, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в РФ, размещаемая на официальном сайте [Росстата]", - говорится в материалах к заседанию.

Чтобы полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда на день его исполнения.

В случае одобрения кабмином законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Совершенствование документооборота

На заседании также рассмотрят внесение в регламент правительства изменений, которые позволят ввести механизм оценки некоторых ведомственных документов. Речь идет о проектах нормативных правовых актов, которые разрабатываются федеральными органами исполнительной власти и вносятся в кабмин, а также о ведомственных документах, регламентирующих полномочия органов региональной власти и местного самоуправления.

Их будут анализировать для выявления положений, из-за которых региональные или местные бюджеты могут понести дополнительные расходы или потерять доходы.

Правительство обсудит во вторник и поправки в положение о Министерстве труда и социальной защиты РФ. "Проектом постановления предлагается закрепить за Минтрудом России <...> полномочия по утверждению порядка и формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости; порядка и формы предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств его пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений; правил осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии", - отмечается в материалах к мероприятию.

На повестку дня также вынесен законопроект, которым предлагается признать утратившим силу положение статьи 40 Водного кодекса. В ней закреплено полномочие правительства устанавливать порядок государственного контроля за экономической концентрацией в области использования водных объектов. Планируется ввести норму, согласно которой такой контроль будет осуществляться в соответствии с федеральным законом "О защите конкуренции", предусматривающим общие правила для всех видов деятельности.