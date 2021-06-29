"Известия": бизнес предложил субсидировать выпуск металлопродукции для спецтехники

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш") обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением субсидировать выпуск металлопродукции для производства спецтехники. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации.

По данным издания, в ассоциации также предложили дополнительно выделить на программы стимулирования спроса на производство спецтехники 13 млрд рублей и ужесточить ограничения на вывоз лома. В письме подчеркивается, что цены на металл и металлопрокат выросли на 56-87% в зависимости от вида и сорта стали с июня прошлого года, в связи с чем стоимость производства техники возросла на 20% и более.

"Такое повышение цен не может не сказаться на стоимости товаров и услуг, производимых с использованием перечисленной техники - сельскохозяйственном сырье, продуктах питания, квадратном метре жилья, километре дороги и так далее, что приведет к значительному росту инфляции в стране", - приводят "Известия" текст письма.

В правительстве газете сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минпромторг РФ для рассмотрения. "Известия" также направили запрос в министерство.

25 июня в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, Минпромторгу и Минфину поручено проработать и представить в правительство в двухнедельный срок предложения по механизмам субсидирования производителей металлоемкой продукции.