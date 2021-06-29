Порт Посьет в Приморье оштрафовали почти на 1 млн рублей за нарушения при перевалке угля

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Юридические и должностные лица торгового порта Посьет оштрафованы почти на 1 млн рублей за нарушения при перевалке угля, во время которой образовалась угольная пыль, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Приморская транспортная прокуратура проверила видео в интернете, где видно сильное пыление при перевалке этой стивидорной компанией угля в морском порту. Проверка показала, что компания выгружала уголь с нарушениями, в проекте обоснования санитарно-защитной зоны не были учтены участки выгрузки, которые становятся дополнительными источниками вредных выбросов. Дополнительно инспекторы нашли проблемы с отведением и обезвреживанием сточных вод, а также отсутствие должных осмотров портовых сооружений.

В результате руководство АО "Торговый порт Посьет" оштрафовали на общую сумму свыше 980 тыс. рублей за нарушение целого ряда статей КоАП РФ из глав о посягательстве на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, об охране окружающей среды и собственности.

Также приморский транспортный прокурор внес представление руководителю стивидорной компании, после которого специалисты зачистили причалы от угольной пыли, исправили документы, обосновывающие допустимость воздействия на окружающую среду, активизировали строительство очищающих сооружений, организовали регулярные осмотры причалов. Также был восстановлен колесоотбойный брус, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обсуждается несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась. Тогда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в результате открытой перевалки пыль разносится по окрестностям, что вызывает жалобы населения. Вопрос об этом поднимал во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным житель Находки.