Российская технология распознавания лиц будет использоваться на железных дорогах Индии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Железные дороги Индии до конца июля начнут применять российские системы распознавания лиц компании Ntechlab, сообщили ТАСС в стартапе-разработчике. Технологии будут применяться в том числе в Мумбаи, одном из самых населенных городов мира.

"Распознавание лиц от Ntechlab в течение месяца будет внедрено на 30 станциях индийской железной дороги, включая Мумбаи", - сказали в компании. Системы компании, являющейся технологическим партнером Ростеха, используются в ряде регионов РФ, в том числе в Москве.

Ntechlab в будущем надеется распространить систему наблюдения на всю железнодорожную сеть Индии, заявил гендиректор компании Андрей Теленков. Пока технология в интеграции с 470 камерами будет применяться на наиболее загруженном участке Indian Railways, где позволит властям контролировать потоки пассажиров и следить за соблюдением мер безопасности, уточнили в компании.

В Ntechlab отметили, что железные дороги Индии неоднократно признавались самыми загруженными в мире, а в отдельные периоды железнодорожные станции западного участка посещает до 10 млн человек в день. "Для Ntechlab эффективное внедрение компьютерного зрения на объектах с потоком подобной плотности стало технологическим вызовом - система должна обеспечивать одновременное распознавание до 50 человек в кадре, и она справляется с этой задачей", - сказали в компании.

Партнером Ntechlab выступил индийский технологический интегратор Technosys security. Системы распознавания лиц позволяют обеспечивать отсутствие давок, оптимизировать работу поездов, а также отслеживать появление на станциях опасных преступников и террористов.

О компании

Ntechlab - российская стартап-компания, специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Компания "РТ-Развитие бизнеса" Ростеха является акционером Ntechlab.

В сентябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока сообщили, что инвестировали свыше 1 млрд рублей в Ntechlab.