В Новокузнецке началась масштабная экологическая модернизация алюминиевого завода "Русал"

КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Реализация проекта масштабной экологической модернизации Новокузнецкого алюминиевого завода компании "Русал", которая предусматривает к 2027 году создание нового электролизного производства, началась в Кузбассе. Первый камень на будущей производственной площадке заложили глава региона Сергей Цивилев и директор предприятия Вячеслав Марков, сообщается на официальном сайте регионального правительства во вторник.

"Сегодня мы запускаем первый этап масштабного проекта, который кардинально отразится на всей экономике Кузбасса. Это будет новый современный завод на базе российских технологий с высоким уровнем обеспечения экологической безопасности. Такое производство нужно не только экономике региона, но и всей стране", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

Соглашение о внедрении на Новокузнецком алюминиевом заводе новых технологий и создании нового электролизного производства было подписано между компанией "Русал" и правительством Кузбасса на Петербургском международном экономическом форуме. По данным компании, уже начаты проектные работы, до конца 2022 года "Русал" намерен получить положительные заключения экспертиз, чтобы с 2023 года приступить к строительству. Инвестиции в проект составят 15,5 млрд рублей.

В результате экологической модернизации выбросы фтора должны сократиться в 10 раз, практически вдвое уменьшатся выбросы диоксида серы, а выбросы бензапирена на новом производственном участке сократятся до нуля, что важно для экологии Новокузнецка.

Новокузнецк - один из 12 городов, в которых реализуется федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Согласно программе развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной премьер-министром России Михаилом Мишустиным в марте, из транша в размере 51 млрд рублей около 6,5 млрд будет направлено из федерального бюджета на мероприятия по нацпроекту "Экология".

Новокузнецкий алюминиевый завод (входит в компанию "Русал") - крупный производитель первичного алюминия в РФ. Завод был построен в период с 1943 по 1966 годы (запуск первой и второй площадок соответственно). В 2013 году из-за кризиса перепроизводства и падения цен на металл на заводе закрыли первую площадку, после этого объемы производства сократились. Компания рассматривала планы по полной остановке предприятия, однако было решено провести масштабную модернизацию производства.