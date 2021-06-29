ТПП в регионах РФ выдали с начала 2021 года свыше 600 заключений о форс-мажоре

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Региональные торгово-промышленные палаты выдали с начала 2021 года свыше 600 заключений о форс-мажоре по внутрироссийским контрактам. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Вадим Чубаров.

"В 2020 году торгово-промышленными палатами было рассмотрено около 80 тыс. обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдано свыше 6 тыс. заключений о свидетельствовании обстоятельств форс-мажора по внутрироссийским контрактам. Данная работа продолжается. В 2021 году в палаты уже поступило около 1 тыс. обращений, а по результатам их рассмотрения выдано более 600 заключений о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы", - сказал он.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики 20 марта 2020 года рекомендовала торгово-промышленным палатам в регионах обеспечить свидетельствование форс-мажоров по договорам, которые были заключены в рамках внутрироссийской экономической деятельности. К июню 2020 году территориальными палатами было получено по всей стране более 33 тыс. таких заявлений, по результатам их рассмотрения выдано более 2 тыс. заключений.

Форс-мажором считаются те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство РФ и региональные власти, если из-за них компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед контрагентом.