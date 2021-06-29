В Красноярском крае пять отдаленных поселков будут получать энергию от солнечных батарей

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" обеспечит к 2024 году пять отдаленных поселков в Мотыгинском районе Красноярского края электроэнергией от автономных гибридных установок, работающих от солнечной энергии. Объем инвестиций в реализацию проекта составят 228 млн рублей, говорится в сообщении компании.

В настоящий момент эти населенные пункты, где проживают около 550 человек, обеспечиваются электроэнергией от дизель-генератора. Электроэнергия в этих поселках бывает всего несколько часов в сутки.

"Для круглосуточного энергоснабжения энергетики заменят линии электропередачи, устаревшие и малоэффективные дизель-генераторные установки с высоким расходом топлива на современное оборудование, использующее для генерации электричества энергию солнца. Пять автономных гибридных электроустановок (АГЭУ) будут построены здесь в период 2023-2024 годов. Это затраты порядка 228 млн рублей", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как уточнили ТАСС в компании, автономные установки работают на солнечной энергии, в качестве резервного на случай нехватки солнечной энергии в них установлены дизель-генераторы, работающие на дизельном топливе. По словам представителя компании, прокладка в эти поселки линий электропередач обошлась бы почти в 1 млрд вложений. В "Россети Сибирь" отметили, что такой проект будет реализован в Красноярском крае впервые.

Ранее компания сообщала о своей готовности обеспечить такими установками арктические поселки Красноярского края. "Россети Сибирь" осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.