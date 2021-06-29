Минэкономразвития предложило начать дискуссию в ВТО по искажениям конкуренции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило на предстоящей 12-й министерской конференции ВТО начать дискуссию по искажениям конкуренции и актуализировать правила организации под этот вызов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

По его словам, на предстоящей конференции ВТО следует не только добиваться прогресса по текущим переговорным трекам, но и определиться с направлениями работы на перспективу, в частности, начать дискуссию по искажениям конкуренции.

"К таковым в том числе относим тематику искажений конкуренции. Кто-то считает, что причины таких искажений в предоставлении некоторых видов господдержки, даже если такая поддержка не урегулирована в существующих правилах организации. Для других же - в наделении транснациональных компаний различными нерыночными преференциями, что ведет к постепенному "захвату" ими функций, ранее принадлежавших исключительно государствам и международным правительственным организациям. Актуализировать правила ВТО под этот новый вызов нужно, но последовательно - начав с обсуждения охвата самой концепции", - отметил Решетников на встрече Группы лидеров по торговле и инвестициям Всемирного экономического форума.

Кроме того, правила ВТО необходимо адаптировать под электронную коммерцию. "Объемы интернет-торговли увеличились на фоне пандемии, которая ускорила цифровую трансформацию как повседневных, так и деловых связей. В свою очередь, рост темпов цифровизации привел к увеличению рисков, с которыми нужно работать, чтобы защитить пользователей и потребителей от новых незаконных практик", - добавили в Минэкономразвития.

Там также отметили необходимость сохранения фундаментальных ценностей ВТО. "Нельзя забывать, что смысл ВТО в либерализации торговли. Это должно быть неизменным. А любые из новых "зеленых" правил ВТО должны полностью соответствовать базовым договоренностям в рамках РКИК ООН и Парижскому соглашению и не должны приводить к неоправданным ограничениям торговли", - указал глава Минэкономразвития.

По оценке министра, рост протекционизма, в том числе завуалированного под "благие намерения", например, борьбу с изменениями климата, торговые конфликты, санкции, дискриминационные практики лишь отложит восстановление после пандемии на еще более поздний срок.

Группа лидеров по торговле и инвестициям ВЭФ является действующим подразделением Координационного совета по торговле и инвестициями. Совет состоит примерно наполовину из министров торговли стран G20, а также из руководителей ведущих корпораций. Его роль заключается в том, чтобы направлять международное сотрудничество между государственным и частным секторами по приоритетным направлениям в области торговли и инвестиций.