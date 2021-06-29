Рыбаки смогут возмещать до 30% затрат на топливо за промысел в удаленных районах

МОСКВА. 29 июня. /ТАСС/. Российские рыбаки смогут получить субсидии на частичную компенсацию топливных затрат. Как сообщает во вторник пресс-служба кабмина, правила предоставления господдержки утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Решение коснется рыбаков, которые ведут промысел в удаленных районах, - говорится в сообщении. - За счет субсидий участники отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива".

Получить финансирование можно будет уже в 2021 году. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 461,5 млн рублей, уточнили в кабмине.

Порядок подачи заявок на получение господдержки определит Росрыболовство. Эта информация будет опубликована на сайте ведомства и на едином портале бюджетной системы России не позднее 31 августа.

Работа ведется в рамках государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", которая утверждена правительством в 2014 году. Среди основных ее задач - увеличение объемов добычи водных биоресурсов, стимулирование производства отечественной продукции, создание благоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций, восстановление сырьевой базы отрасли и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса.