Российские авиакомпании увеличили внутренние перевозки на 10% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании постепенно восстанавливают пассажиропоток, внутренние перевозки сейчас превышают допандемийные показатели. Об этом журналистам через пресс-службу сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, в январе - мае внутренние перевозки авиакомпаний составили почти 28,75 млн пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

"Постепенно наблюдается восстановление авиаперевозок российскими авиакомпаниями. Особенно это заметно на внутренних перелетах, объем которых за первые пять месяцев 2021 года составил почти 28,75 млн пассажиров. Это почти в два раза больше, чем в "ковидный" 2020 год, и на 10% выше показателей 2019 года, когда объем перевозок имел стабильную тенденцию к росту", - сказал министр.

В мае, напомнил министр, авиакомпании перевезли 8,8 млн пассажиров, доля внутренних перевозок при этом составила 85%. "Их (внутренних перелетов - прим. ТАСС) объем в мае 2021 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 7,64 млн пассажиров. В мае 2020 года в период спада объем внутренних авиаперевозок составлял всего 925 тыс. пассажиров".

Внутрироссийские перевозки через московские аэропорты также растут: в мае показатель вырос на 16,6% к маю 2019 года до 5,98 млн пассажиров (рост в 11 раз по сравнению с маем прошлого года).

Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпании РФ в мае 2021 года увеличили общие (внутренние и зарубежные) перевозки в 9,2 раза, до 8,78 млн пассажиров по сравнению с маем 2020 года. Крупнейшая в РФ авиакомпания "Аэрофлот" увеличила в мае перевозки в 7,8 раза, до 1,61 млн пассажиров, "Сибирь" - в 5,5 раза, до 1,54 млн. Лоукостер "Победа", который приостанавливал работу год назад на фоне пандемии, в этом мае перевез 1,24 млн пассажиров.