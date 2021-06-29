Резиденты "Технополиса Москва" за год экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" по итогам прошлого года поставили за рубеж продукцию на 1,2 млрд рублей, что более, чем втрое превышает показатели 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В 2020 году предприятия особой экономической зоны столицы поставили на международные рынки высокотехнологичные товары почти на 1,2 млрд рублей. Это порядка трети от суммарного объема экспорта резидентов за все время. По итогам прошлого года свою продукцию экспортировал каждый седьмой резидент ОЭЗ. Произведенные ими товары были поставлены в более чем 20 стран мира", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что таких показателей удалось достичь благодаря увеличению в прошлом году числа резидентов ОЭЗ, а также за счет наращивания экспортных поставок самим компаниями.

Отмечается, что наибольшим спросом на внешних рынках пользовалась продукция, производимая в ОЭЗ предприятиями микроэлектронной промышленности - почти половина объема экспортных поставок. "Также в лидерах по объему экспорта стали компании, выпускающие литий-ионные батареи, оборудование для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, установки для проведения дезинфекции в условиях медицинских стационаров. Их вклад в суммарный показатель достигает почти 500 млн рублей", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, основной объем экспорта изделий микроэлектронной промышленности пришелся на страны Юго-Восточной Азии. Литий-ионные батареи, приводящие в движение технику с электрическим типом двигателя, наиболее востребованы в странах Северной Америки, Западной Европы и СНГ. Установки для дезинфекции отправились в больницы пяти стран постсоветского пространства. Антитеррористическое и досмотровое оборудование, произведенное в ОЭЗ "Технополис "Москва", несет сегодня службу в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и стадионах в разных странах мира, крупнейшими из которых являются Индия и Китай.