Силуанов: Россия является одним из лидеров в G20 по величине бюджетного стимулирования

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия занимает одно из лидирующих мест среди стран G20 по величине бюджетного стимулирования, фискальный импульс в РФ в 2020 году составил 6,3% ВВП, говорится в статье министра финансов РФ Антона Силуанова "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" в журнале "Финансы".

"По величине бюджетного стимулирования в странах - членах Большой двадцатки Россия занимает одно из лидирующих мест. Размер фискального импульса в России был заметно выше, чем в среднем этот показатель по остальным странам "двадцатки" (6,3% ВВП)", - отмечается в статье.

Как пишет Силуанов, показатель фискального импульса, который определяется как изменение бюджетного баланса, отражает полную оценку мер поддержки. "Он дает интегральную оценку дополнительных расходов, мер по снижению налоговой нагрузки и замещения поступлений в бюджет, недополученных в связи с кризисной ситуацией. В силу этого именно величина фискального импульса представляет собой наиболее точную макроэкономическую характеристику масштабов бюджетного стимулирования экономики", - подчеркивает министр.

Силуанов напомнил, что правительство приняло широкую программу финансовой помощи гражданам и бизнесу за счет мер бюджетной политики - был значительно повышен уровень бюджетных расходов, при этом стоимость антикризисной поддержки в 2020 году оценивается более чем в 4,5% ВПП.