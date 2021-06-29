Силуанов: бюджетная политика с 2022 года будет проводиться согласно бюджетным правилам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бюджетная политика РФ с 2022 года будет проводиться в соответствии с бюджетными правилами, в части долговой политики заимствования будут нормализованы уже в 2021 году, говорится в статье министра финансов РФ Антона Силуанова "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" в журнале "Финансы".

"С 2022 года бюджетная политика будет проводиться в полном соответствии с бюджетными правилами. В части долговой политики заимствования будут нормализованы уже в 2021 году (их планируется осуществлять на уровне обслуживания государственного долга и финансирования первичного структурного дефицита в размере 0,5% ВВП). Это положительно скажется на долгосрочных процентных ставках в экономике, позволит гибко реагировать на риски и вызовы, связанные с пандемией", - отмечается в статье.

По словам Силуанова, пандемия позволила на деле сравнить разные подходы к проведению макроэкономической политики. "Прежде всего следует отметить, что возможность защитить экономику от негативных последствий пандемии и ограничительных мер требовала наличия серьезного "запаса макроэкономической прочности" в виде умеренной инфляции и наличия бюджетных резервов либо проведения масштабных заимствований (что подразумевает умеренные размеры государственного долга и отсутствие избыточного бюджетного дефицита). Иными словами, жизнь подтвердила важность поддержания так называемого фискального пространства, обеспечивающего возможность мобилизации необходимых ресурсов в случае острой необходимости", - подчеркнул глава Минфина РФ.

Он добавил, что смягчение бюджетной и денежно-кредитной политики было бы невозможным в случае сильного обесценения национальной валюты, всплеска инфляционного давления, потери доверия к проводимой политике со стороны инвесторов (оттока капитала) и населения (оттока депозитной базы).

Донастройка политики

Промежуточным результатом пандемии стало значительное изменение мировой экономики, что требует оперативной донастройки бюджетной политики, заметил министр.

"Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики", - отмечается в его статье.

По мнению Силуанова, эффекты глобальных изменений, вызванных распространением COVID-19, будут проявляться как на кратко- и среднесрочном, так и на долгосрочном горизонтах.

К кратко- и среднесрочным вызовам Силуанов отнес высокую зависимость экономического развития от эпидемиологической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, снижение качества человеческого капитала, а также обострение ранее накопленных дисбалансов.

По словам главы Минфина РФ, наряду с краткосрочными и среднесрочными изменениями пандемия ускорила глобальные долгосрочные изменения экономики, которые потребуют соответствующей структурной трансформации. Среди таких изменений Силуанов выделил ускоренный энергопереход, повышение волатильности нефтяного сектора, промышленную антиглобализацию, к также изменение структуры рынка труда и усиление цифрового неравенства.