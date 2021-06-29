Эксперт: IPChain становится государственной инфраструктурой оборота творческих прав

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Создание Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности переводит блокчейн-инфраструктуру оборота творческих прав на базе Ассоциации IPChain на уровень общественно-государственного платформенного решения. Об этом рассказал ТАСС во вторник президент IPChain Андрей Кричевский.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". Центр создается в целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, говорится в документе.

"Указ президента России о создании общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности" означает, прежде всего, что единственное на территории ЕАЭС технологическое решение (блокчейн-платформа IPChain), которое в режиме промышленной эксплуатации решает реальные задачи оборота прав и объектов интеллектуальной собственности, перешло из статуса инициативы самих участников рынка в ранг общественно-государственного платформенного решения. Это важное для развития российской креативной и высокотехнологичной экономики решение, которое дает нашей стране серьезное преимущество в технологической гонке в сфере интеллектуальной собственности", - сказал Кричевский.

От частной формы к общественно-государственной

Кричевский напомнил, что общественно-сетевая инфраструктура для сферы интеллектуальной собственности - блокчейн-сеть IPChain - была создана в 2017 году. Ее участниками стали более 30 крупнейших игроков сферы IP, в том числе и органы государственной власти, участвующие в решении задач правовой охраны и оборота прав: Суд по интеллектуальным правам, Роспатент, Ростандарт. К блокчейн-инфраструктуре присоединились госкорпорация "Роскосмос", а также все институты инновационного развития, включая Российскую венчурную компанию, ВЭБ-Инновации. На сегодня в сети зафиксировано более 5 млн транзакций с самыми разными результатами творческой, научно-технической деятельности. С учетом количества узлов - участников сети, IPChain является одной из крупнейших мировых корпоративных блокчейн-сетей, отметил эксперт.

Он добавил, что сегодня добавочная стоимость во всех перспективных секторах экономики - от биотехнологий и фармацевтики до компьютерной индустрии, современного инжиниринга и промышленного производства - в креативных индустриях критически зависит от эффективности правовой охраны, оборота и защиты интеллектуальных прав. Наиболее острой, по его словам, проблема становится при выходе на внешние рынки.

"Задачей инфраструктуры IPChain стала подготовка соответствующего технологического ответа на этот вызов. Так, в конце 2017 года в рамках направления "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" правительством России была поставлена задача создания открытой общественной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Такая платформа должна была позволить создавать самые разные сервисы управления правами и интеллектуальной собственности в цифровой среде. Важно, что такие сервисы должны были создаваться заинтересованными участниками рынка", - сказал Кричевский.

Промежуточные итоги деятельности по развитию сети IPChain были рассмотрены рабочей группой АНО "Цифровая экономика" в конце 2018 года и рекомендованы всем компаниям, являющимися участниками национальной программы, рассказал он. По мнению эксперта, сегодня можно уверенно говорить, что апробация взаимодействия на основе инфраструктуры IPChain различных участников рынка и органов государственной власти прошла успешно.

"С учетом значимости инфраструктуры для развития всех интеллектуальноемких секторов экономики, а также того, что она является критической инфраструктурой для решения задач национальной безопасности и обеспечения несырьевого экспорта, была закреплена необходимость передачи функции оператора инфраструктуры IPChain общественно-государственной организации", - сказал Кричевский.

Ассоциация IPChain продолжит деятельность

По словам Кричевского, Ассоциация IPChain передаст создаваемой общественно-государственной организации нематериальные активы, составляющие программный комплекс сети и права на средства индивидуализации, и продолжит свою деятельность в качестве одного из учредителей Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности.

В свою очередь, созданный центр станет оператором инфраструктуры IPChain, отметил президент ассоциации.

По мнению эксперта, не менее важна и функция центра по организации "бесшовного" взаимодействия с органами власти, на которые возложены те или иные полномочия по охране и защите интеллектуальной собственности и круг которых крайне широк - от Роспатента до Роскомнадзора, от Минсельхоза до ФТС России. Он добавил, что в функции центра также будет входить сопровождение подключения к инфраструктуре корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с государственным участием.

Кроме того, центр получит право готовить и представлять в правительство РФ и иные органы государственной власти предложения по нормативно-правовому регулированию вопросов функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в сфере IP, а также по организации предоставления государственных услуг и реализации государственных функций при обороте прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в научно-технической сфере.

На площадке центра, как следует из положений указа, будет осуществляться выработка стандартов передачи данных, технологий и способов взаимодействия участников гражданского оборота прав интеллектуальной собственности, включая органы государственной власти, сообщил Кричевский.