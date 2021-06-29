Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились снижением котировок

ШАНХАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Торги на фондовых рынках материкового Китая завершились во вторник снижением основных индексов. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" снизился на 0,92%, до отметки 3 573,18. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), опустился на 1,08%. В негативную зону ушли все основные индексы, самое большое снижение продемонстрировали такие сектора, как энергетика, телекоммуникационные технологии и финансы.

В минусе прошли торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" снизился на 0,99%, до отметки 14 999,80. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 упал на 1,17%.

Негативная динамика на биржах Шанхая и Шэньчжэня отмечена на фоне нового витка напряженности в отношениях между Китаем и Австралией, которая накануне подала иск в ВТО против КНР из-за повышения Пекином импортных пошлин на австралийское вино. С аналогичным иском против австралийских антидемпинговых мер Китай обратился в ВТО 24 июня.

Участники рынка также обратили внимание на заявление Народного банка Китая (Центробанка) о планах сделать кредитно-денежную политику страны более целенаправленной при сохранении разумной межбанковской ликвидности.