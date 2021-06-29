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Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,21%

Индекс РТС опустился на 0,36%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,21% и составил 3 817,72 пункта, индекс РТС опустился на 0,36% - до 1 663,68 пункта.

К 10:15 мск индексы ускорили падение. Так, индекс Мосбиржи снижался до 3 812,48 пункта (-0,34%), индекс РТС терял 0,55% и находился на уровне 1 660,51 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,03% - до $74,12 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,07% и торгуется на уровне $72,96 за баррель.

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