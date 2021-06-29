Великобритания призвала Россию добиться нулевого выброса парниковых газов к 2050 году

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Великобритания призывает РФ к 2050 году добиться нулевого выброса парниковых газов. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник по случаю начавшегося визита в РФ председателя 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) Алока Шармы.

"Великобритания призывает Россию как члена Группы двадцати присоединиться к движению по достижению нулевых выбросов к середине века, что критически важно для ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия", - отмечается в заявлении Шармы.

Он высоко оценил поддержку властей России борьбы с изменениями климата. "Я приветствую поддержку, которую президент [России Владимир] Путин продемонстрировал международному сотрудничеству по борьбе с изменениями климата и с нетерпением жду конструктивных переговоров в Москве. <...> Россия - важнейший игрок в борьбе против климатических изменений", - сообщил Шарма, который ранее занимал пост министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

COP-26 должен пройти в шотландском Глазго в ноябре этого года.