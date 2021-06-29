ЕБРР прогнозирует рост ВВП РФ на 3,3% в 2021 году при отсутствии третьей волны пандемии

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост российской экономики на 3,3% в 2021 году, если стране удастся избежать третьей волны пандемии коронавируса и дальнейших санкций. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе банка, посвященном региональным экономическим перспективам.

Таким образом, улучшение прогноза по сравнению с сентябрьским докладом банка составило 0,3 процентного пункта.

По оценкам ЕБРР, в 2022 году экономика РФ может вырасти на 3%. Однако, как подчеркивается в докладе, реализация позитивных сценариев будет зависеть от того, удастся ли стране не допустить третьей волны пандемии, а также от ряда других обстоятельств.

"Это частично будет зависеть от ускорения вакцинации, которая идет довольно медленно. Прогноз подвержен рискам в связи с геополитической напряженностью, в том числе с риском дальнейших санкций, а также волатильностью цен на нефть и спроса на нее", - говорится в документе.

Отказ от фискальных стимулов

Согласно документу, за первый квартал 2021 года экономика России выросла на 1% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Основной причиной стало введение властями ограничительных мер, которые сдержали появление третьей волны пандемии. Это способствовало восстановлению производственной деятельности и повышению спроса на внутреннем рынке. Однако повышенный спрос вызвал опасения по поводу возможного перегрева рынка, пишут эксперты банка.

Как отмечается в докладе ЕБРР, штаб-квартира которого находится в Лондоне, вероятно, что в скором времени Россия откажется от фискальных стимулов, чтобы поддержать буферные запасы на случай угрозы геополитических рисков. По мнению экспертов банка, определенная государственная финансовая поддержка при этом должна быть обеспечена через социальные трансферы и денежные раздачи, о которых было недавно объявлено.

О ЕБРР

Всего ЕБРР работает с 39 странами, которые включают в себя государства от Центральной Европы до Центральной Азии, страны Южного и Восточного Средиземноморья, Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты. По мнению Минфина РФ, размер портфеля ЕБРР в России может сократиться до нуля через два или три года, если политика банка в отношении Москвы не изменится.