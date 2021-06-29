ЕБРР усилит контроль за финансированием частных проектов в Белоруссии

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) усилит контроль за выделением своего финансирования на частные проекты в Белоруссии, чтобы исключить их связь с государством. Об этом сообщила во вторник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Что касается частного сектора, мы усилим проверку, чтобы гарантировать, что мы не поддерживаем компании, связанные с режимом и правительством, концентрируясь на малых и средних предприятиях, которые не имеют отношения к деятельности правительства или правительственных чиновников. Мы на самом деле последовательны в подходе наших акционеров", - сказала президент банка со штаб-квартирой в Лондоне.

Она подтвердила, что позиция ЕБРР, который в сентябре прошлого года отказался от финансирования проектов в Белоруссии, за исключением частного сектора, не изменилась. При этом Рено-Бассо подчеркнула, что решение о заморозке новых проектов касается также уровня муниципалитетов и местных властей.

"С августа прошлого года, после выборов, результаты которых были оспорены, мы остановили все новые проекты в суверенной области. Мы далее ужесточаем наш подход, подтверждая, что не будем финансировать никакие новые проекты на уровне муниципалитетов и местных властей, не будем поддерживать государственные компании", - сказала президент банка.

"Мы очень обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации в Белоруссии и действиями властей, мы призываем к уважению прав человека и свободы высказываний в стране", - добавила она.

Ответ Минска

В прошлом году ЕБРР и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с Белоруссией, в связи с чем Минск приостановил диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека.

В апреле 2020 года занимавший тогда пост первого вице-премьера Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассчитывает на расширение кредитной поддержки со стороны ЕБРР. В частности, белорусская сторона выразила заинтересованность в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР четырем крупным государственным банкам в объеме до $1 млрд среди прочего для поддержки малых и средних компаний из наиболее пострадавших от пандемии секторов экономики. В свою очередь в ЕБРР тогда заявили, что банк рассчитывал в 2020 году профинансировать проекты в государственном и частном секторах экономики Белоруссии на сумму более $400 млн.

Ухудшенный прогноз роста

В распространенном во вторник докладе о региональных экономических перспективах ЕБРР снизил прогноз роста белорусской экономики в 2021 и 2022 годах до одинакового показателя в 0,5%. Это на 0,5 и 0,4 п. п. ниже, чем в прогнозе сентября прошлого года.

Причины "стагнирования экономики" Белоруссии эксперты ЕБРР видят в усилении западных санкций против Минска, в том числе против экспорта белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений. Подобные рестриктивные меры, как отмечается в докладе, "представляют серьезный риск для перспектив роста". "В то время как возобновление прямого кредитования государственными банками государственных предприятий поддерживало устойчивость экономики на протяжении кризиса прошлого года, оно увеличивает уязвимость в среднесрочной перспективе", - заметили в ЕБРР.

Совет Евросоюза 24 июня принял экономические санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В списке продукции, которая запрещена к ввозу из Белоруссии в ЕС, оказался и хлористый калий (с содержанием активного вещества в пересчете на оксид калия менее 40% или более 62%, но не значится с содержанием вещества 60%). Его применяют в качестве сырья при производстве комплексных минеральных удобрений в сельском хозяйстве.