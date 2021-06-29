"VK Работа" предоставил возможность соискателям сообщать работодателю о вакцинировании

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В сервисе для быстрого поиска работы и сотрудников "VK Работа" соискатели смогут сообщить потенциальному работодателю о том, что они вакцинировались от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Это облегчит работу компаний из сфер торговли и услуг, которых коснулись новые антикоронавирусные меры", - отмечается в сообщении.

При создании или редактировании профиля соискатели могут поставить галочку рядом с пунктом "рассмотрю вакансии с условием вакцинации". "При этом галочка, стоящая в этом поле, никак не будет влиять на ранжирование резюме при поиске. Она лишь поможет работодателю получить нужную информацию при изучении анкеты", - добавили в пресс-службе компании.

Кроме того, рекрутеры не смогут фильтровать анкеты по этому пункту, "чтобы все соискатели имели равные права при поиске работы и не подверглись дискриминации". В пресс-службе "VK Работа" также пояснили, что "новая опция упростит работодателям процесс найма персонала в непростых условиях и ускорит подбор сотрудников, которые соответствуют требованиям".

VK Работа - сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Ориентирован на рынок "синих воротничков" - линейного персонала. Основан в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group. В августе 2020 совместно с ВКонтакте запустил одноименный сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020 - совместно с Одноклассниками сервис "ОК Работа". Также интегрирован в сервис объявлений "Юла" и почту Mail.ru.