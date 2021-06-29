Космонавты МКС примут участие в онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Участники международного онлайн-тренинга Cyber Polygon 2021 выйдут на связь с Международной космической станцией (МКС) и обсудят с космонавтами вопросы кибербезопасности, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Тренинг пройдет 9 июля и будет посвящен безопасному развитию цифровых экосистем. Cyber Polygon организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE (входит в экосистему "Сбера") при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола.

"В ходе Cyber Polygon 2021 будет установлена прямая связь с космонавтами, находящимися на МКС. Космическая отрасль - это отрасль будущего, и вопрос защиты передаваемых данных играет там первостепенную роль. Мы с нетерпением ждем предстоящего диалога", - рассказали организаторы.

Сообщается, что участниками Cyber Polygon 2021 станут находящиеся на орбите российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. С ними планируют поговорить, в частности, об использовании при работе на МКС новых технологий, защите передаваемых на Землю данных, сотрудничестве с другими странами в вопросах кибербезопасности.

О тренинге

Cyber Polygon - международная инициатива по повышению глобальной киберустойчивости, которая включает крупнейший технический тренинг для корпоративных команд и онлайн-конференцию с участием высокопоставленных представителей международных организаций и корпораций. В 2020 году в Cyber Polygon приняли участие 120 команд из 29 стран. Аудитория прямой трансляции достигла 5 млн человек из 57 государств.