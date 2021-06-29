СМИ: туризм на Хайнане примет новый облик благодаря объектам нематериального наследия

ХАЙКОУ /Китай/, 29 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в ближайшие годы планируют придать местной туристической отрасли совершенно новый облик путем создания увлекательных продуктов, которые более полно раскроют богатство объектов нематериального культурного наследия острова. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на местную администрацию.

"В последние годы Хайнань постоянно расширяет сферу охвата системы по охране объектов нематериального наследия, как национального, так и провинциального, уездного уровня: их количество увеличилось до 32, 82 и 300 соответственно", - уточнил изданию источник в региональном департаменте культуры и туризма.

Как он рассказал, среди ключевых объектов, привлекающих пристальное внимание международной общественности, следует упомянуть технологию вышивки малой народности ли, которая преимущественно населяет центральную и западную части острова, и еще в 2009 году попала в "список объектов нематериального наследия ООН, особо нуждающихся в защите".

По словам директора Пекинского фонда развития объектов нематериального культурного наследия Чэнь Сыгуана, в дополнение к традиционному пляжному отдыху, развлечениям на море и прочим туристическим продуктам, характерным для тропиков, Хайнань может предложить богатую туристическую программу. "Остров знаменит своей прекрасной экологией и к тому же обладает богатой самобытной культурой, древней историей", - подчеркнул он. Руководитель организации отметил, что самая южная китайская провинция находится на пересечении важных морских торговых маршрутов, которые позволяют постоянно обогащать ее культурный облик.

Среди объектов нематериального культурного наследия Хайнаня, на которые обратили внимание китайские и иностранные эксперты, - песенный фольклор рыбацких деревень субэтноса даньцзя, мигрирующего в зависимости от времени года, энергичное танцевальное искусство народности мяо - потомков солдат, завербованных примерно четыре века назад центральным правительством имперского Китая для подавления восстаний на острове и охраны южных морских рубежей (представители этого национального меньшинства в наши дни главным образом населяют провинции на юге и юго-западе материковой части КНР), народное творчество хайнаньских солеваров, древние религиозные обряды и многое другое.

Хайнань круглый год остается одним из самых популярных направлений для отдыха в Китае. Согласно официальным данным, в 2019 году самую южную провинцию КНР посетили 83 млн туристов. В связи с пандемией за прошлый год этот показатель снизился на 22%, составив 64,55 млн человек.