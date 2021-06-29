Кабмин выделит транш в почти 18 млрд рублей фонду "Круг добра"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о выделении очередного транша в почти 18 млрд рублей фонду "Круг добра" на помощь тяжелобольным детям.

"Подписано распоряжение правительства о направлении почти 18 млрд рублей на лекарства для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Средства поступят в фонд "Круг добра", который создан по инициативе президента, чтобы оперативно закупать необходимые препараты и быстро доставлять их маленьким пациентам", - сказал председатель правительства во вторник, открывая заседание кабмина.

Он уточнил, что это уже третий транш средств на помощь созданному около полугода назад фонду "Круг добра", при поддержке которого дорогостоящее лечение получили более тысячи детей. "Такая работа будет продолжена", - заверил Мишустин.

Как ранее сообщила пресс-служба Минздрава, "Круг добра" утвердил решение о закупках лекарств для пациентов на первый квартал 2022 года. Это позволит обеспечить непрерывность лечения в 2021 и 2022 годах. В ведомстве добавили, что фонд обеспечил лекарственными препаратами почти 1,1 тыс. детей с тяжелыми заболеваниями, включая пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Организация также объявила о сборе заявок на закупку незарегистрированного в РФ препарата "Золгенсма" для малышей со СМА. Этим лекарством будут обеспечивать детей в возрасте до двух лет, имеющих соответствующие показания по решению врачебных консилиумов.