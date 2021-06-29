Кабмин выделит около 30 млрд руб. на ремонт дорог почти во всех регионах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина дополнительно направит порядка 30 млрд руб. на ремонт 2 тыс. км дорог почти во всех регионах страны. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая очередное заседание кабмина.

"По предложению президента правительство выделит дополнительные 30 млрд рублей на ремонт не менее 2 тыс. км автомобильных дорог в 84 регионах страны", - сказал он.

Состояние дорожной сети имеет большое значение для развития любой отрасли экономики, подчеркнул премьер. За счет этих средств, продолжил он, в надлежащее состояние будут приведены региональные, муниципальные и местные дороги. Все они должны соответствовать современным требованиям, быть безопасными для водителей и пешеходов, добавил глава кабмина.

"Прошу максимально быстро довести средства до субъектов РФ, чтобы там могли приступить к работам уже в ближайшее месяцы, как поручил глава государства", - распорядился Мишустин.

Он напомнил, что это не первый транш на данные цели в 2021 году. Ранее на опережающее строительство дорог было направлено 100 млрд руб. "Продолжим поддерживать развитие дорожной сети и в дальнейшем, создавать новые и ремонтировать уже существующие дороги", - заключил премьер.