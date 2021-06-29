Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита утвердили в Москве. Также в столице продлена до конца текущего года программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В целях смягчения последствий введенных ограничений правительством Москвы утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города Москвы, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей, которую получатель может израсходовать на одну или несколько целей: приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. рублей); обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тыс. рублей на 1 сотрудника).

Получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санврача по Москве в части проведения обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы.

"Предприятия общепита, не относящиеся к субъектам МСП, но имеющие годовую выручку не более 2 млрд рублей, зарегистрированные в Москве, смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит 6%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составит 4%", - добавили в пресс-службе.

Максимальный размер такого кредита составит 500 млн рублей, срок субсидирования процентной ставки - 12 месяцев. Данная программа будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Льготные кредиты

"Кроме того, по просьбам бизнес-сообщества правительством Москвы было принято решение о продлении до 31 декабря 2021 года программы предоставления льготных "стабилизационных" кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. В рамках программы предприятия МСП, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита увеличен до 100 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки - до 24 месяцев. "В 2020-2021 годах в рамках программы льготного кредитования льготные кредиты на сумму порядка 130 млрд. рублей получили свыше 17,6 тыс. компаний из различных отраслей, в которых работают порядка 122 тыс. человек", - отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Указом мэра Москвы с 28 июня 2021 года был введен ряд дополнительных ограничений на работу предприятий общественного питания. Посещение кафе и ресторанов разрешено исключительно посетителям, прошедшим вакцинацию, переболевшим COVID-19 либо сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Наличие защиты от заболевания должно быть подтверждено с помощью специального QR-кода.

"Введение ограничений позволит сохранить работу предприятий общественного питания даже в условиях нынешней неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В то же время ограничения неизбежно повлекут за собой снижение посещаемости ресторанов и кафе", - пояснили в пресс-службе мэра.