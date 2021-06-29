Медведев считает, что для России неправильно закупать продукты за рубежом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия не должна импортировать продовольствие, учитывая ее сельскохозяйственные возможности, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Санкции, которые были введены отдельными государствами против России, заставили нас заниматься развитием собственного агропромышленного комплекса, за что мы даже в принципе вполне благодарны этим государствам, поскольку если бы не эти санкции, то мы, наверное, столь плотно бы не стали заниматься своим сельским хозяйством, а продолжали бы покупать продовольствие в других странах, хотя для России это неправильно, вы знаете наши сельскохозяйственные возможности", - сказал Медведев во вторник в ходе круглого стола с представителями партий стран АСЕАН.

По его словам, в период пандемии проблема продовольственной безопасности сильно обострилась. "Все страны думают, прежде всего, как обеспечить свою продовольственную безопасность", - уверен российский политик.

Медведев также выразил готовность России заниматься вопросами продовольственной безопасности в рамках сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.