МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником и отметил большое значение судостроения для страны. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Судостроение имеет особое значение для нашей страны, играет важную роль в развитии национальной экономики, обеспечивает обороноспособность и безопасность государства. А также работу многих смежных отраслей: машиностроения, металлургии, приборостроения, внутренней и внешней торговли, - подчеркнул Мишустин. - Сегодня организации судостроительного комплекса производят высокотехнологичные, наукоемкие суда, нефтеналивные танкеры, газовозы, сложную морскую технику для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, изучения морских глубин, современные боевые надводные корабли и подводные лодки".

Премьер отметил, что благодаря российским судостроителям создан атомный ледокольный флот, в том числе один из самых больших и мощных атомных ледоколов мира "Арктика". По словам Мишустина, "впечатляющие достижения отрасли" являются заслугой уникальных специалистов, обладающих глубокими знаниями, высоким профессионализмом, упорством и силой духа.

"Мы гордимся многовековой историей российского судостроения, искусством отечественных корабелов, благодаря которым в нашей стране создавался и в настоящее время развивается Военно-морской флот, строятся гражданские суда и морская техника. И сегодня с особой благодарностью и уважением чествуем всех, кто продолжает славные традиции своих предшественников, успешно трудится в конструкторских бюро, на предприятиях и заводах", - говорится в телеграмме.

День кораблестроителя отмечается в России ежегодно 29 июня. Эта памятная дата была установлена постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 года по предложению Министерства промышленности и торговли.