Кабмин вводит индексацию взысканных судом средств

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Средства, которые взыскиваются по решению суда, теперь будут индексироваться на уровень инфляции. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая очередное заседание кабмина.

"Мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство об индексации выплат, которые взысканы по решению суда", - сказал он.

Судебный процесс, продолжил премьер, зачастую довольно длителен. С момента, когда гражданин подал заявление, и до принятия решений и выплат могут пройти месяцы или даже годы, указал он.

"За это время стоимость компенсации, на которую он претендует, может существенно измениться, что также относится к денежным суммам, которые должен выплатить ответчик. Теперь их индексация будет производиться со дня вынесения решения", - уточнил Мишустин.

Он пояснил, что это решение поможет в полной мере возместить потери взыскателю от затягивания сроков выплат и будет стимулировать должников к своевременному исполнению своих обязательств.

Как ранее отмечалось в материалах кабмина к заседанию, для индексации будет использоваться официальная статистическая информация об индексе потребительских цен на товары и услуги в РФ, размещаемая на официальном сайте Росстата, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.