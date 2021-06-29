Аэропорты Москвы увеличили перевозки в мае в 12 раз - до 6 млн пассажиров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропортах Московского авиационного узла в мае 2021 года составил более 6 млн человек, что в 12 раз выше показателя за май 2020 года, когда большинство рейсов было отменено на фоне пандемии. Это следует из опубликованной во вторник статистики Росавиации.

По данным ведомства, совокупный пассажиропоток аэропортов в январе - мае 2021 года составил 23,07 млн человек, что на 19,7% больше показателя января - мая 2020 года.

При этом Шереметьево в мае 2021 года обслужил 2,19 млн пассажиров (увеличение в 9,8 раза по сравнению с маем 2020 года), Домодедово - 2,22 млн (рост в 10,2 раза), а Внуково - 1,6 млн (рост в 28,5 раз).

В январе - мае 2021 года Шереметьево обслужил 8,3 млн пассажиров (падение по сравнению с январем - маем 2020 года на 8,4%), Домодедово - 8,52 млн пассажиров (рост на 47,4%), Внуково - 6,25 млн пассажиров (рост на 41%).

По данным Минтранса РФ, в январе - мае 2021 года внутренние перевозки авиакомпаний составили почти 28,75 млн пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, восстановление авиаперевозок российскими авиакомпаниями особенно заметно на внутренних перелетах. Так, в мае, напомнил министр, авиакомпании перевезли 8,8 млн пассажиров, доля внутренних перевозок при этом составила 85%, тогда как в мае 2020 года в период спада объем внутренних авиаперевозок составлял всего 925 тыс. пассажиров.

Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпании РФ в мае 2021 года увеличили общие (внутренние и зарубежные) перевозки в 9,2 раза, до 8,78 млн пассажиров по сравнению с маем 2020 года. Крупнейшая в РФ авиакомпания "Аэрофлот" увеличила в мае перевозки в 7,8 раза, до 1,61 млн пассажиров, "Сибирь" - в 5,5 раза, до 1,54 млн. Лоукостер "Победа", который приостанавливал работу год назад на фоне пандемии, в этом мае перевез 1,24 млн пассажиров.