Кабмин выделил свыше 500 млн рублей на модернизацию курорта "Шерегеш"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство выделило более 500 млн рублей на программу модернизации инфраструктуры курорта "Шерегеш" в Кемеровской области. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина во вторник.

"Подписано распоряжение правительства о направлении более полумиллиарда рублей на строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". Это одно из мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса, которая была утверждена по поручению президента", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что в целом программа модернизации комплекса рассчитана на четыре года. "Это позволит обеспечить комфортные условия для людей, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создать новые рабочие места, в том числе в смежных отраслях экономики", - добавил премьер.

Мишустин напомнил, что в марте в ходе его рабочей поездки в Сибирь подробно обсуждались с представителями бизнеса проблемы, которые сдерживают качественное развитие "Шерегеша". "К сожалению, туристическая инфраструктура там пока недостаточно развита, хотя у этого региона огромный потенциал", - заметил он.