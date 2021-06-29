Оборот медицинских лабораторий в России за неделю вырос на 20%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Оборот медицинских лабораторий в России за неделю увеличился более чем на 20% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного банком ВТБ на основе статистики эквайрингового бизнеса.

"Медицинские лаборатории России за минувшую неделю увеличили выручку на 21% - до 77 млн рублей. К показателям за аналогичный период 2019 и 2020 годов оборот в категории медицинских лабораторий вырос более чем в 1,5 раза", - указано в сообщении.

Также существенно увеличилось количество транзакций. Так, в российских медлабораториях за прошедшую неделю их число достигло почти 40 тыс., что на 21% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с предпоследней неделей июня прошлого года спрос на услуги таких лабораторий увеличился в два раза, а с доковидным 2019 годом - в 2,2 раза. При этом оборот по сравнению с 2020 годом вырос на 64%, а с 2019 годом - на 71%. Средний чек составил 3,2 тыс. рублей - это на 11% больше, чем неделей ранее, но на 4% меньше, чем в 2020 году и на треть меньше показателей 2019 года",

По мнению заместителя руководителя департамента эквайринга ВТБ Сергея Кирпиченко, высокий спрос на услуги медицинских лабораторий связан с ухудшением эпидемиологической ситуации и повышенным спросом на ПЦР-тестирование.

"Изменение эпидемиологической ситуации в России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, а также введение связанных с этим ограничений привело к росту спроса на услуги медицинских лабораторий, в частности на проведение ПЦР-тестирования и анализов на антитела. Поэтому выручка медицинских лабораторий ожидаемо выросла и, по нашей оценке, этот рост продолжится в первую очередь в Москве, где накануне вступили в силу новые правила посещения заведений общественного питания", - считает эксперт.