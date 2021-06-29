Собянин одобрил два проекта по созданию рабочих мест за пределами ТТК в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Статус инвестиционного проекта по созданию рабочих мест присвоили двум девелоперским проектам, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда двум девелоперским проектам, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщение.

Отмечается, что застройщики планируют создать 6,3 тыс. рабочих мест, из них компании, входящие в ГК "ПИК", создадут 5,2 тыс. мест приложения труда за счет строительства торгового комплекса на Зеленодольской улице, бизнес-центра на Заречной улице и торгового центра на территории бывшей промзоны "Бутово", а также 1,1 тыс. рабочих мест создаст АО "Специализированный застройщик "Метромаш", который построит многофункциональный офисно-торговый центр на Тагильской улице.

Программа стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК была утверждена правительством Москвы в 2019 году для создания объектов промышленного и офисного назначения. Однако, в ноябре 2020 года программа была расширена - теперь инвесторы могут получить льготы под строительство объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других объектов.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через Инвестиционный портал Москвы.