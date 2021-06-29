ВЭБ.РФ: КНР и Россия могут успешно сотрудничать в сфере робототехники и зеленой энергетики

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия и Китай имеют хороший потенциал для сотрудничества в области робототехники, композитных материалов, электромобилей и зеленой энергетики, следует из доклада "XIV пятилетний план Китая и возможности для России", подготовленного госкорпорацией "ВЭБ.РФ" и Российской торговой компанией (РТК - "дочка" ВЭБ и Российского экспортного центра).

"В ближайшие пять лет российским предприятиям необходимо существенно нарастить сотрудничество с китайскими компаниями в ключевых инновационных отраслях, иначе есть риск не достичь установленной ранее цели по наращиванию товарооборота до $200 млрд к 2024 году. Наиболее перспективными зарождающимися индустриями в КНР, где есть потенциал сотрудничества с Россией, являются производство электрических и беспилотных автомобилей, робототехника, альтернативная энергетика и производство новых материалов и композитов", - указано в документе, с которым ознакомился ТАСС.

В докладе отмечается, что наращивание экспорта отдельных материалов, компонентов и программного обеспечения в рамках этих секторов должно дополнить традиционные экспортные отрасли России и те, где в последние годы был достигнут существенный прогресс: нефтегазовую, лесоперерабатывающую, агропромышленную и пищевую. Совокупно, они на 2021 год составляют более 85% российского экспорта.

По мнению авторов доклада, в основе нового пятилетнего плана развития Китая - курс на самодостаточность и политика импортозамещения в ключевых секторах промышленности и важнейших технологиях.

"Китай будет стремиться уменьшить зависимость от других стран, и Россия здесь не исключение. Сейчас более двух третей нашего экспорта составляют углеводороды, и по мере развития в КНР альтернативной энергетики потребность в них будет падать", - указано в докладе, где отмечается, что такая же тенденция характерна и для сельскохозяйственной продукции, экспорт которой из РФ в КНР в 2020 году преодолел отметку в $4 млрд (рост 13,7% год к году по данным китайской статистики).

В докладе также затронута тема торговли в национальных валютах. Ранее в посольстве России в Китай сообщали, что доля расчетов в национальных валютах между РФ и КНР по итогам 2020 года достигла 25%. Как сообщил председатель совета директоров РТК Артем Шаров, все больше китайских компаний соглашаются переходить на расчеты в нацвалютах. "У нас открыт счет в филиале банка ВТБ в городе Шанхай, открыты счета в китайских банках, проведено уже несколько сделок за рубли, и могу сказать, что мы рассчитываем на расширение этого направления", - заявил Шаров.