Рестораторы Москвы попросили расширить меры поддержки отрасли

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Представители сферы общественного питания в Москве позитивно оценили пакет мер поддержки для отрасли, но будут просить их расширить в зависимости от развития ситуации. Об этом сообщил во вторник ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

"Оцениваем меры очень позитивно, как и оперативную реакцию на наше обращение. Меры хорошие, но сказать, что они исчерпывающие и благодаря им абсолютно все "выживут", мы не можем. Но они неплохо помогут в текущей ситуации. Я думаю, что мы сейчас неделю поработаем и будем говорить о новом пакете в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - сказал Миронов.

Ранее во вторник сообщалось, правительство Москвы утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года.

Также предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей, которую получатель может израсходовать на одну или несколько целей. Например, на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. рублей), обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тыс. рублей на 1 сотрудника). Получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санврача по Москве в части проведения обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы.

Кроме того, в столице продлена до конца текущего года программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса.