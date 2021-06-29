Резиденты "Технополиса Москва" зарегистрировали около 175 патентов с начала работы ОЭЗ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Резиденты "Технополис Москва" с начала работы особой экономической зоны зарегистрировали 175 патентов на изобретения и полезную модель. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером рейтинга инновационного развития субъектов федерации, который был подготовлен Высшей школой экономики на основе анализа данных по итогам 2018 и 2019 годов.

"Москва по праву занимает лидирующие позиции в рейтинге: в городе созданы все необходимые условия для инновационной деятельности. Сегодня каждый третий российский ученый работает на московских предприятиях и в НИИ. <…> Кроме того, одним из главных центров развития инноваций является столичная особая экономическая зона: все резиденты ОЭЗ - а на сегодняшний день это свыше 80 компаний - так или иначе занимаются не только производством, но и наукой. За все время существования "Технополиса "Москва" резиденты зарегистрировали около 175 патентов на изобретения и полезную модель", - сказал Ефимов.

Он отметил, что всего в столице свыше 200 промышленных предприятий, занимающихся научными исследованиями и разработками. Из них около трети специализируются на приборостроении, электронике и микроэлектронике.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.