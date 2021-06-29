Выручка ресторанов Москвы в первый день "бесковидного" режима упала на 80%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выручка ресторанов Москвы в первый день перехода на "бесковидный" режим работы сократилась как минимум на 80%, сообщил во вторник ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

"Максимальная выручка ресторанов, включая работу на летних верандах, относительно понедельника прошлой недели - 20%", - сказал он.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Правительство Москвы ранее во вторник утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года. Также предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.