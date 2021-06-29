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"Мегафон" запустил формат передвижных магазинов

Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Мегафон" запустил новый экспериментальный розничный формат мобильных магазинов, который дает возможность предоставлять услуги клиентам в отдаленных населенных пунктах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель. Площадь мобильного магазина - 10 кв. м. В планах компании - запуск нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.

"Некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона", - отмечает коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон.

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