"Мегафон" запустил формат передвижных магазинов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Мегафон" запустил новый экспериментальный розничный формат мобильных магазинов, который дает возможность предоставлять услуги клиентам в отдаленных населенных пунктах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель. Площадь мобильного магазина - 10 кв. м. В планах компании - запуск нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.

"Некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона", - отмечает коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон.