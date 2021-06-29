Путин не планирует переговоров с руководством Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК+

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Телефонные контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и руководством Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК+ не планируются. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не планируются", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос о том, имеются ли сегодня противоречия в позициях Москвы и Эр-Рияда по действиям в рамках сделки, Песков отметил, что соответствующие контакты осуществляет вице-премьер РФ Александр Новак.

"Подготовку ведет тоже Новак, и на вопросы тоже должен отвечать Новак. Хотя, вы знаете, эта работа не может освещаться в таком сильно публичном режиме", - указал пресс-секретарь президента.

Министерская встреча ОПЕК+ состоится 1 июля.