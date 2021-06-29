Более 300 проектов в ДФО и АЗРФ на 667 млрд рублей заявлены в инвестиционном акселераторе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Первые 335 проектов заявлены для рассмотрения в инвестиционном акселераторе в рамках программы "Дальневосточная и арктическая концессия". Как сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития России, их общая сумма составляет 667 млрд рублей.

"Первые 335 проектов на 667 млрд рублей претендуют на рассмотрение в инвестиционном акселераторе, созданном Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", - сказали в пресс-службе.

По объему инвестиций лидируют проекты, направленные на создание транспортной инфраструктуры и объектов ЖКХ (41%), социальных объектов (34%), а также сопутствующей инфраструктуры, необходимой для промышленных предприятий (25%).

Первые тридцать проектов уже прорабатываются. Среди них - строительство автодороги в рамках проекта по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке, объекты газоснабжения, водоснабжения и комплексные очистные сооружения, необходимые для Амурского газохимического комплекса, атомная станция малой мощности в Якутии для обеспечения электроэнергией золоторудного месторождения "Кючус", развитие энергетической инфраструктуры для ТОР "Столица Арктики", строительство детского лагеря в Хабаровске, модернизация ТЭЦ в поселке Первомайский, социальная инфраструктура в рамках проекта освоения Удоканского медного месторождения, портовая инфраструктура для комплекса по производству метанола в Ненецком АО и рыбного порта в Магадане.

В министерстве добавили, что инвестиционный акселератор, созданный совместно с дальневосточными и арктическими регионами, институтами развития, инвесторами, банками, консалтинговыми компаниями, инвестиционными агентами, позволит настроить коммуникацию и ускорить процесс "упаковки" концессионных проектов, поможет их инициаторам привлечь финансирование.

В числе партнеров инвестиционного акселератора: ВЭБ.РФ, Сбербанк, Группа ВТБ, Газпромбанк, Банк "ФК Открытие", Росбанк, Национальный Центр ГЧП, Центр ГЧП Сбербанка, InfraOne, АО "ИК "РЖД-Инвест", INFRACAP, ЦЭР.РФ, Squire Patton Boggs Moscow LLC, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.