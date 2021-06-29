Почти 50% заведений общепита в Москве заявили о работе в "бесковидном" режиме

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 50% ресторанов, кафе и баров в Москве подали заявки о работе в "бесковидном" режиме. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"На сегодняшний день из более 15,6 тыс. заведений общественного питания в Москве более 7 тыс. заявили о работе в новом формате", - сказал Немерюк.

Он добавил, что для летних веранд, которых в этом году в столице более 3 тыс., до 11 июля включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды. Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в "бесковидный" режим, если не будут открыты для посторонних.

Ранее Немерюк сообщал ТАСС, что для старта работы в режиме COVID-free предпринимателям необходимо заявить о своем намерении на портале i.moscow, после чего они организовывают проход посетителей исключительно по QR-кодам, которые подтверждают их вакцинацию или факт болезни за последние полгода, либо сдачу ПЦР в одной из сертифицированных для учета в ЕМИАС лабораторий. Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днем и ночью, расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу. Официанты, хостес, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжат носить перчатки и маски.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, значится в указе мэра столицы.