Средний чек за комплексное питание в новых вагонах-ресторанах ФПК снизится в 1,5 раза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Средний чек за комплексный завтрак, обед или ужин с внедрением новой концепции питания в вагонах-ресторанах Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД) снизится до 600 рублей с нынешних 1 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД Максим Лунев.

"Сейчас еда готовится поваром во время движения поезда на кухне вагона-ресторана из сырых продуктов и полуфабрикатов. Ассортимент и качество блюд зависит от компании-оператора питания, которая арендует у ФПК вагоны-рестораны (вагоны-бистро). Ставки аренды зависят от востребованности маршрута поезда у пассажиров и определяются на основании отчетов об оценке. Всего таких операторов - 12, они арендуют 400 вагонов-ресторанов. У каждого из них свои цены и свои варианты блюд. Средний чек для комплексного завтрака, обеда или ужина составляет примерно 1000 рублей. В новой концепции средний чек будет составлять примерно 600 рублей", - сказал он.

Лунев напомнил, что новая концепция питания, разрабатываемая ФПК, внедряется только в поездах дальнего следования и не предполагает создания зонтичного бренда для применения на вокзалах. В рамках новой концепции меняется только технология приготовления и хранения блюд.

Как изменится питание в поездах

В вагон-бистро, согласно новой концепции, загружаются стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными опытными поварами в стационарных условиях с применением новейших технологий термообработки и контроля качества. Персонал вагона-бистро после заказа пассажира будет только разогревать и подавать блюда. Пассажиры смогут выбрать - пообедать в вагоне-бистро или же забрать блюда с собой в тот вагон, где они проезжают. Таким образом, перевозчик сможет гарантировать пассажиру быструю подачу блюд, санитарную безопасность, а также доступные цены, которые будут одинаковыми во всех вагонах-бистро ФПК. Сервис подачи блюд и работы с клиентами также полностью унифицируют.

Меню вагонов-бистро будет включать привычные блюда - супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, детские блюда, а также напитки и десерты. К примеру, в вагоне-бистро пассажиры смогут заказать куриный суп с лапшой, овощные салаты, гречку с грибами, мясную солянку, картофельное пюре, компот из сухофруктов, яблочный штрудель, чизкейк и другие вкусные блюда из свежих продуктов. Для маленьких пассажиров в меню включат макароны с сыром и сосисками, пельмешки, наггетсы, сырники и другие привычные детям блюда. Детские организованные группы будут кормить только в вагоне-бистро согласно регламентам.

На сегодняшний момент ФПК тестирует новую концепцию на отдельных маршрутах, в течение года полигон тестирования может быть расширен. О точных сроках реализации концепции можно будет говорить после получения результатов теста и отзывов пассажиров.

"Мы планируем расширять сотрудничество с поставщиками услуг в области питания, расширить ассортимент блюд, находить новые компании в различных регионах, чтобы пассажиры на всем пути следования могли получать вкусные и качественные блюда", - уточнил Лунев.

Он отметил, что компания, которая будет определена по результатам закупки, будет заниматься подготовкой франшизы для ФПК. Франшиза позволит всем желающим компаниям приобрести ее и получить полный пакет документов, позволяющих осуществлять деятельность, связанную с поставкой питания для пассажиров в соответствии с положениями концепции питания и опубликованной конкурсной документацией, заключил Лунев.